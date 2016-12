Syriens Gesandter redet Bayrisch-Klartext vor der UN

Neu-York: Manche Dinge lassen sich wirklichkeitsnah einfach nur auf Bayrisch korrekt aufsagen, das weiß auch der erfahrene syrische UN-Botschafter Baschar al-Dschafari. Dennoch ist es ein absolutes Novum, weil man bayerisch in New-York, vor allem innerhalb der UN, so gut wie gar nicht zu hören bekommt. Umso erfreulicher, dass zumindest ein Syrer das dort unumwunden bringt. Übrigens: Normalerweise gebührte Bayern ein Platz im ständigen Sicherheitsrat und damit auch ein Veto-Recht. Dies allein schon wegen der in München lagernden politischen Atombomben. Angeblich hat Bayern aber auf diesen Sitz verzichtet, um Mordkorea nicht unnötig auf dumme Gedanken zu bringen.

Kommen wir zum Thema zurück, zum bayrisch sprechenden UN-Botschafter aus Syrien. Bitte sehen sie sich den beigefügten Streifen einmal aufmerksam und bis zu Ende an, sind nur gut zwei Minuten. Sie werden es gar nicht überhören können. Sicher, die generellen Schwierigkeiten mit der Sprache liegen auf der Hand, das sollte man einem Syrer unbedingt nachsehen. Aber die entscheidenden Vokabeln bringt er sogar völlig richtig akzentuiert und fehlerfrei betont rüber und hält danach jeweils kurz inne. Inhaltlich referiert er über feindliche Kämpfer. Offiziere, die die syrische Armee in Aleppo festgesetzt hat. Besondere betont er deren Status. Und dafür gibt es weltweit wirklich nur einen einzigen wirklich korrekten Ausdruck.

Moderat muss moderiert und moderat bleiben

Wer sich so schäbig verhält, wie die Leute die der Gesandte dort namentlich benennt, muss sich klaglos gefallen lassen, als das tituliert zu werden was er faktisch ist: “Sau die“. Das ist in Bayern sogar noch eine moderate Bezeichnung, da gibt es durchaus viel härtere Ausdrücke. Jetzt muss man darüber hinaus auch diplomatisches Vokabular verstehen, dann begreift man sehr schnell, dass er damit gleichsam auf die korrekte Zuordnung zu den “moderaten Terroristen” in geeigneter Weise aufmerksam machen wollte, in dem er sich formulierungstechnisch halt soweit zurücknahm und die Elenden nur mit “Sau die” klassifizierte. Hätte er das im Amtsdeutsch ausgedrückt: “Die Sau“, wären schon wieder diplomatische Verwicklungen vorprogrammiert gewesen.